فحص 128 شقة وضبط 3 من المحكوم عليهم بشمال سيناء

واصلت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء حملاتها لفحص الشاليهات والشقق المفروشة لضبط المخالفات والعناصر المشتبه فيها.

وأكد مصدر بمديرية أمن شمال سيناء، فس تصريحات صحفية، مساء الإثنين، أنه يتم فحص الشاليهات والشقق المفروشة والعمارات السكنية بحثا عن المشبوهين والعناصر المتورطة في الاعتداء على قوات الأمن والمنشآت، والتركيز على العمارات السكنية المحيطة بالمقرات الأمنية والشاليهات والشقق المفروشة.. حيث تم فحص 128 شقة وتم ضبط 3 محكومين عليهم.

وأشار المصدر إلى أنه سبق فحص آلاف الوحدات السكنية والشقق المفروشة بأحياء ضاحية السلام، والرائد العربى، وضاحية الجيش والريسة، وقد تم ضبط العديد من المخالفات وبعض المشتبه فى تورطهم فى الأعمال العدائية ضد القوات .