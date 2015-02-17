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فيديو.. «عكاشة»: داعش دبحت كل حلاقين العراق.. و«الدرديري»: «أنا مبحلقش دقني»

  • مصر
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قال توفيق عكاشة، مالك قناة «الفراعين»، إن «تنظيم داعش عندما يدخل أي مدينة أو قرية في العراق فإنهم يذبحون أي أحد لا يعجبهم شكله أو هيئته بغض النظر عن الفكر أو الدين».

وأضاف عكاشة في برنامجه « اليوم»، على قناة «الفراعين»، مساء الإثنين، «داعش جمعوا مرة كل الحلاقين في إحدى قرى العراق ودبحوهم اشمعنا الحلاق علشان حلاقة الشعر حرام ودول مارسوا تنفيذ الحرام ومهنة الحلاقة حرام لأن المفروض حضرتك لا تحلقي شعرك ولا دقنك أنت كده بنت الطبيعة»، فردت حياة الدرديري: «ابن الطبيعة بقى عشان أنا مبحلقش دقني».

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