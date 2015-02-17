بالفيديو.. سيف اليزل يكشف تفاصيل جديدة عن الضربة الجوية المصرية لـ”داعش” بليبيا

قال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، إن مجلس الدفاع الوطني عندما اجتمع كانت هناك حالة غضب شديد، وكان هناك رغبة في اتخاذ قرار سريع لتفادي غضب الناس ورفع الروح المعنوية للشعب بعد الفيلم السيء الذي عرض مشاهد عنف شديد.

وأضاف سيف اليزل في حواره على فضائية «سي بي سي» أمس الإثنين، «وبالتالي تم الاتفاق على ضربة جوية سريعة، وقامت ما يزيد عن 24 طائرة بالضربة الجوية، وقام بعضها بتوجيه الضربات بينما قام البعض الآخر بحماية الطائرات التي تغير على الأهداف»، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة حصلت على معلومات كاملة عن أماكن تواجد هذه الجماعات الإرهابية في هذه المناطق، وهو ما اتضح جلياً في صور الضربات التي التقطت.

وتابع: «هناك فرق بين هجمة جوية وبين عملية عسكرية فنحن لانريد أن نظهر أمام العالم أننا نريد أن نضرب الناس في نزهة وخطاب الرئيس كان واضحاً أن الإجراء هو الدفاع عن أنفسنا»، مشيراً إلى أن هناك دول مستهدفة ومنها مصر بخلاف الولايات المتحدة التي لايمكن أن يلومها أحد .

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