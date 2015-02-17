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ملك الأردن وبلير يبحثان إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

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ملك الأردن وبلير يبحثان إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ملك الأردن وبلير يبحثان إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط توني بلير، الذي يزور الأردن ضمن جولة له في المنطقة.

واستعرض العاهل الأردني خلال اللقاء التحديات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار فيها، وفي مقدمتها إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، التي تشكل جوهر النزاع في الشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما جرى، خلال اللقاء، تناول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة للتعامل معها.

كان بلير قد زار أمس الأحد قطاع غزة في جولة تفقدية استمرت عدة ساعات. واجتمع المبعوث الدولي مع وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية في القطاع وذلك في مقر مجلس الوزراء في غزة.

وقال وزير العمل في مأمون أبو شهلا للصحفيين في غزة إن الاجتماع ركز على جهود إعادة إعمار القطاع وما تواجهه من مصاعب نقص التمويل الدولي اللازم لذلك.

الألمانية

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