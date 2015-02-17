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بابا الفاتيكان يقدم تعازيه لأهالي الأقباط الذين قتلوا في ليبيا ويصفهم بـ”الشهداء”

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بابا الفاتيكان يقدم تعازيه لأهالي الأقباط الذين قتلوا في ليبيا ويصفهم بـ”الشهداء” بابا الفاتيكان يقدم تعازيه لأهالي الأقباط الذين قتلوا في ليبيا ويصفهم بـ”الشهداء”

قدم البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان أمس الاثنين تعازيه لأهالي أقباط الذين قتلوا في ليبيا. وكان تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) قد أعلن عن ذبحه لـ21 مصريًا في مقطع مصور.

وقال فرنسيس :”قرأت عن حادث ذبح 21 مسيحيًا مصريًا. والشيء الوحيد الذي قالوه كان ساعدني يا يسوع، إنهم قتلوا لمجرد أنهم مسيحيون”.

وتابع البابا :”دم إخواننا المسيحيين هو شهادة تصرخ لنسمعها. لا فرق سواء كانوا كاثوليك أو أرثوذكس أو أقباطًا أو بروتستانت. إنهم من المسيحيين. فالدم واحد”.

وأضاف فرنسيس :”في الوقت الذي نذكر فيه هؤلاء الإخوة الذين لقوا حتفهم فقط لأنهم اعتنقوا المسيحية، وأرجو منكم أن نشجع بعضنا البعض للمضي قدما خلال هذه المسكونية التي تعطينا القوة، مسكونية الدم. إن هؤلاء الشهداء ينتمون إلى الطوائف المسيحية كافة”.

وقال الفاتيكان إن فرنسيس أجرى في وقت سابق اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع البابا تواضروس الثاني لتقديم تعازيه في الضحايا.

الألمانية

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