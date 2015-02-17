بالفيديو.. الخارجية تعلن أرقام غرفة عمليات لتلقى اتصالات راغبي العودة من ليبيا

صرح السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات بالفعل لمساعدة المصريين العائدين للوطن من خلال إنشاء غرفة عمليات خاصة بوزارة الخارجية تعمل 24 ساعة لتلقى اتصالات المصريين المتواجدين بليبيا والراغبين في العودة.

وأوضح السفير في مداخلة هاتفية على فضائية ” الحياة” مساء أمس الإثنين :” أن المواطن يحدد المنطقة الموجود فيها ويتم التنسيق مع شخصيات ليبية مستقلة وقبائل ليبية وأطراف ثالثة موجودة على الارض لعملية الخروج بشكل آمن من أحد المسارات الثلاثة عن طريق الجو أو الحدود الشرقية أو الغربية ” .

وتابع: «المواطن المصرى إذا كان قريباً من الحدود الغربية يصل إلى منطقة الحدود عند رأس جدير عن طريق الجانب التونسى من الحدود، ويدخل إلى الأراضى التونسية ومن ثم يعود إلى مصر من خلال خطوط الطيران وهناك طاقم قنصلى دائم وأرقام التليفونات لمن يريدون العودة إلى مصر وهي 01220463333، 042333، 0122040333، وهناك رقمين أرضى 25772500 ،25777101، رقم فاكس لمن لا يستطيع الاتصال 25761000، مع وضع رقم الكود الاول قبل الاتصال 002.

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