زلزال بقوة 6.9 يضرب شمال اليابان.. وتحذير من تسونامي (خريطة تفاعلية)

Regional instrumental seismicity



This seismicity maps have been generated by concatenating the ISC catalogue (since 1964), the EMSC Euro-Med Bulletin catalogue and the EMSC Real Time catalogue. Therefore, they show the seismicity from 1964 until the earthquake occurrence.

Regional deadly earthquakes from 1500 to 2000

Date Long. Lat. Mag. Death Location

1611-12-02 144.0 39.0 8.1 5000 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 1793-02-17 144.5 38.5 8.3 720 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 1823-09-29 141.1 40.0 5.9 73 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 1835-07-20 142.5 38.5 7.0 many NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 1856-08-23 142.3 41.0 7.7 38 HOKKAIDO, JAPAN REGION 1896-06-15 144.0 39.5 8.2 22000 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 1933-03-03 144.5 39.2 8.1 3064 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 1968-05-16 143.6 40.7 7.9 52 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 1978-06-12 142.2 38.2 7.4 28 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

Source: T. Utsu ; International Handbook of Earthquake and Engineering Seismology; vol. A; 691-718

