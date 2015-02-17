بالفيديو .. قائد القوات الجوية الليبية: داعش قصفت مناطق سكنية لإلصاقها بالجيش المصري

نفى العميد صقر الجروشى، قائد القوات الجوية الليبية، استهداف القوات الجوية المصرية مناطق سكنية فى درنة.

وقال “الجروشي” خلال مداخلة هاتفية على فضائية “النهار” مساء أمس الإثنين :” إن تنظيم داعش الإرهابي وأعوانه قصفوا المناطق السكنية بالمدافع في أعقاب الضربة الجوية المصرية لمعاقل التنظيم لتشويه الجيش المصري لإلصاق تهمة قتل مدنيين به “.

وأشار إلى أن الطلعات الجوية التى نفذتها القوات الجوية المصرية بالتنسيق مع ليبيا، استهدفت معاقل للإرهابيين بمدينة درنة، مشيراً إلى أن المحصلة الأولية تشير إلى أن 50 إرهابياً منتمين لتنظيم داعش قتلوا خلال هذه الطلعات .

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