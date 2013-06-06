بالفيديو| سلوى محمد علي: النظام الحاكم جلده تخين

كتب : محمد شنح الأربعاء 05-06-2013 22:48

قالت الفنانة سلوى محمد علي، إن الفنانين والمثقفين جاءوا إلى وزارة الثقافة من أجل مصر، وأن الاعتصام سيستمر ضد وزير الثقافة ونظام الإخوان، واصفة أياهم بقولها "هما جلدهم تخين".

وأضافت سلوى محمد علي، أن إدعاءات الوزير بتطهيره الوزارة كلها كاذبة، وأنه جاء لينفذ ما قاله الإخوان، قائلة " الكلام عن تطهير الوزارة هو كلام محفظينه ليه لأنه ملحقش يعرف ملفات الوزارة علشان يطهر".

وتابعت حديثها لـ"الوطن"، قائلة: "الوزير جاء ليأخون وزارة الثقافة ومينفعش أن وزارة بحجم الثقافة تيار يميني يتحكم فيها ، فالثقافة عكس اليمين في كل دول العالم".