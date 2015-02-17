أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وفاة شخص إثر سقوطه من أعلى عقار تحت الإنشاء بالإسكندرية

Google+ Print
وفاة شخص إثر سقوطه من أعلى عقار تحت الإنشاء بالإسكندرية وفاة شخص إثر سقوطه من أعلى عقار تحت الإنشاء بالإسكندرية

جثة – أرشيفية

تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بسقوط شخص من أعلى عقار ” تحت الإنشاء ” بتقاطع شارع خالد بن الوليد مع شارع على هيبة وتوفي.

وبالانتقال تبين وجود جثة المدعو عمر ع ص ر سن 20 عامل معماري مقيم كفر الدوار محافظة البحيرة بالطريق العام مصاب بتهشم بمقدمة الرأس وكسور بمختلف أنحاء الجسم.
> وبسؤال والده المدعو صابر ص ر سن 47 عامل مقيم بذات العنوان قرر أنه أثناء قيام نجله المذكور بأعمال محارة أعلي سقاله بالطابق الثامن بالعقار محل البلاغ اختل توازنه وسقط علي الأرض ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتم تحرير محضر إداري قسم شرطة أول المنتزه، وجاري العرض علي النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا