وفاة شخص إثر سقوطه من أعلى عقار تحت الإنشاء بالإسكندرية

تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بسقوط شخص من أعلى عقار ” تحت الإنشاء ” بتقاطع شارع خالد بن الوليد مع شارع على هيبة وتوفي.

وبالانتقال تبين وجود جثة المدعو عمر ع ص ر سن 20 عامل معماري مقيم كفر الدوار محافظة البحيرة بالطريق العام مصاب بتهشم بمقدمة الرأس وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

> وبسؤال والده المدعو صابر ص ر سن 47 عامل مقيم بذات العنوان قرر أنه أثناء قيام نجله المذكور بأعمال محارة أعلي سقاله بالطابق الثامن بالعقار محل البلاغ اختل توازنه وسقط علي الأرض ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتم تحرير محضر إداري قسم شرطة أول المنتزه، وجاري العرض علي النيابة.