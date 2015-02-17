بالفيديو.. المشاهد الأولى للضربة الجوية الإماراتية لمصافي نفط داعش بليبيا

بثت وكالة الأنباء الإماراتية، الإثنين، فيديو للقطات الأولى وأماكن قصفت طائرات إماراتية مقاتلة من طراز «إف-16»، متمركزة في الأردن لمصافي نفطية يسيطر عليها تنظيم «داعش».

وقالت الوكالة: «قامت الطائرات المقاتلة من سرب»إف 16«، التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات والمتمركزة في إحدى القواعد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بضربات جوية فاعلة وقاتلة ضد مواقع وتجمعات تنظيم داعش الإرهابي الذي أظهر للعالم بشاعته وانتهاكاته لكل القيم الدينية والإنسانية».

وأضافت: «استهدفت الطائرات مصافي النفط الخاضعة تحت سيطرة تنظيم داعش بهدف تجفيف منابع تمويله وعادت إلى قواعدها سالمة».

وأشارت إلى أنه «نفّذ سرب الطائرات المقاتلة»إف 16«في العاشر والثاني عشر من فبراير الجاري، عدة ضرباتها جوية فاعلة وقاتلة على مواقع التنظيم».

ولم تذكر الوكالة مكان المواقع التي تم قصفها، غير أن الإمارات والأردن تشارك في تحالف دولي تقوده أمريكا يقوم بتوجيه ضربات جوية ضد داعش في سوريا والعراق.

ويشن الأردن غارات على مواقع تنظيم، «داعش» بعد قيام الأخير بحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة في الثالث من فبراير الجاري بعد أسره في 24 ديسمبر الماضي.

وأعلنت الإمارات في 7 فبراير الجاري، نشر سرب من طائراتها المقاتلة من طراز «إف 16» في الأردن، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي كـ«مبادرة لدعم الموقف الأردني بضرورة التعاون العربي من أجل استئصال الإرهاب».

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