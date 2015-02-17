أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نتانياهو: الشرق الأوسط يتفكك والإمبراطورية الإيرانية تهرول لسد الفراغ

Google+ Print
نتانياهو: الشرق الأوسط يتفكك والإمبراطورية الإيرانية تهرول لسد الفراغ نتانياهو: الشرق الأوسط يتفكك والإمبراطورية الإيرانية تهرول لسد الفراغ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتانياهو”، إنَّ الشرق الأوسط يتفكك والإمبراطورية الإيرانية تهرول لسد الفراغ.

وفي كلمة أثناء مراسم تسليم وتسلم رئاسة هيئة الأركان العامة، ذكر “نتانياهو” موجهًا حديثه لرئيس الأركان الجديد، جادي أيزنكوت: “إنك تعرف جيدًاً التحديات التي تواجهها إسرائيل، الشرق الأوسط بات يتفكك، وأخذت الدول تنهار، فيما صارت لدينا إمبراطورية؛ ألا وهي إيران، تُهرول لسد هذا الفراغ”، حسب بيان لرئيس الوزراء.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي : “إيران اليوم أمست تحتلّ 4 عواصم؛ في إشارة إلى نفوذ الجمهورية الإسلامية في سوريا ولبنان والعراق واليمن، هي بذلك تطوّق مضيق باب المندب، وتسرّع خطاها نحو الحصول على السلاح النووي، وتسعى لتطويقنا عبر ثلاثة أذرع إحداها في لبنان والأخرى في غزة حيث استأنفت عملها والثالثة- وهي جديدة- في الجولان السورية حيث يتواجد أكثر من 2000 مقاتل لحزب الله يخضعون عملياً لقيادة إيرانية”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا