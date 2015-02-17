نتانياهو: الشرق الأوسط يتفكك والإمبراطورية الإيرانية تهرول لسد الفراغ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتانياهو”، إنَّ الشرق الأوسط يتفكك والإمبراطورية الإيرانية تهرول لسد الفراغ.

وفي كلمة أثناء مراسم تسليم وتسلم رئاسة هيئة الأركان العامة، ذكر “نتانياهو” موجهًا حديثه لرئيس الأركان الجديد، جادي أيزنكوت: “إنك تعرف جيدًاً التحديات التي تواجهها إسرائيل، الشرق الأوسط بات يتفكك، وأخذت الدول تنهار، فيما صارت لدينا إمبراطورية؛ ألا وهي إيران، تُهرول لسد هذا الفراغ”، حسب بيان لرئيس الوزراء.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي : “إيران اليوم أمست تحتلّ 4 عواصم؛ في إشارة إلى نفوذ الجمهورية الإسلامية في سوريا ولبنان والعراق واليمن، هي بذلك تطوّق مضيق باب المندب، وتسرّع خطاها نحو الحصول على السلاح النووي، وتسعى لتطويقنا عبر ثلاثة أذرع إحداها في لبنان والأخرى في غزة حيث استأنفت عملها والثالثة- وهي جديدة- في الجولان السورية حيث يتواجد أكثر من 2000 مقاتل لحزب الله يخضعون عملياً لقيادة إيرانية”.