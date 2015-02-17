بالفيديو والصور..مدير أمن الإسكندرية يتفقد مدى إستعداد قوات الأمن لمواجه الإرهاب

في ضوء ما تشهده البلاد من احداث ومحاولة عناصر جماعة الاخوان الارهابية استغلال ذلك لإثارة الفوضي وزعزعة الأمن الداخلي وجه اللواء أمين عز الدين – مساعد الوزير مدير أمن الاسكندرية بتفعيل عمل المجموعات والاقوال الامنية والانتشار المكثف لدوريات الانتشار السريع المجهزة بأحدث الاسلحة والمدربة علي التعامل مع اعمال الشغب والتأكد من جاهزيتها للتعامل بالشوارع والميادين الرئيسية لتأمين المرافق والمنشأت الحيوية بكافة قطاعات المدينة بالتنسيق مع عناصر القوات المسلحة وذلك لبث روح الطمأنينة لدي المواطنين والتعامل مع كافة اشكال الخروج عن القانون.

> كما شدد علي تكثيف التواجد بالمنشأت الشرطية والتعامل الفوري مع ايه اعتداءات عليها من قبل مثيري الشغب فضلا عن نشر قوات الحماية المدنية بكافة محاور المدينة وتطبيق أحدث الوسائل العلمية في التعامل مع الاجسام المشتبه فيها وفي ذلك الإطار وجه سيادته ادارة البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي لضبط العناصر الداعية لأعمال العنف والتظاهر حيث أكد سيادته علي تواجد جميع المستويات الاشرافية والقيادية لتنفيذ الخطة الامنية بكل دقة.

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