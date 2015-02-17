أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«وول ستريت جورنال»: قتل المصريين بليبيا دليل على تمدد داعش بالشرق الأوسط

  • مصر
  • 13
Google+ Print

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن حادث الذبح البشع للمصريين هو الأول من نوعه الذي ينفذه تنظيم «داعش» الإرهابي ضد أجانب خارج الأرض التي يسيطر عليها في سوريا والعراق.

وأضافت الصحيفة في تحليل إخباري على موقعها الإلكتروني، الإثنين، أن هذا الحادث كفيل بتعزيز الدليل على أن التنظيم المتطرف قد تمدد في غرب الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة أن الضربة الجوية المصرية، التي جاءت بعد ساعات من بثّ تنظيم «داعش» الإرهابي ذبح 21 مصريا على أحد الشواطئ في ليبيا، هي أول ضربة خارج الحدود المصرية منذ حرب الخليج الأولى مطلع التسعينات من القرن الماضي، عندما قدمت العون للكويت في صدّ هجوم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير