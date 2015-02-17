«وول ستريت جورنال»: قتل المصريين بليبيا دليل على تمدد داعش بالشرق الأوسط

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن حادث الذبح البشع للمصريين هو الأول من نوعه الذي ينفذه تنظيم «داعش» الإرهابي ضد أجانب خارج الأرض التي يسيطر عليها في سوريا والعراق.

وأضافت الصحيفة في تحليل إخباري على موقعها الإلكتروني، الإثنين، أن هذا الحادث كفيل بتعزيز الدليل على أن التنظيم المتطرف قد تمدد في غرب الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة أن الضربة الجوية المصرية، التي جاءت بعد ساعات من بثّ تنظيم «داعش» الإرهابي فيديو ذبح 21 مصريا على أحد الشواطئ في ليبيا، هي أول ضربة خارج الحدود المصرية منذ حرب الخليج الأولى مطلع التسعينات من القرن الماضي، عندما قدمت مصر العون للكويت في صدّ هجوم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.