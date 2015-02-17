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بالفيديو.. «سيف اليزل» يكشف هوية ذابح المصريين في ليبيا

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كشف اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، هوية زعيم المجموعة التي قامت بذبح المصريين المختطفين بليبيا، والذي كان يتلو بيان تنظيم «داعش» بالإنجليزية.

وقال سيف اليزل في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، على فضائية «سي بي سي»، مساء الإثنين، في الدقيقة 7:35 من المقطع «زعيم المجموعة التي كانت بتدبح المصريين ده اسمه القعقاع بن عمر، وده الوحيد اللي كان لابس كاكي، كلهم كانوا لابسين أسود ماعدا واحد اللي كان بيخطب بالإنجليزي وبيشاور بالسكينة ده القعقاع بن عمر».

وأضاف سيف اليزل «أعتقد أنه ليبي أقام في الخارج حسب المعلومات، الرجل ده قيل أنه قتل في الغارات ولكننا بحاجة إلى التأكد من المعلومة».

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