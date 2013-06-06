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"محمد ناصف" يطرح مقطوعة موسيقية جديدة مستوحاة من رواية أحمد مراد "الفيل الأزرق"

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"محمد ناصف" يطرح مقطوعة موسيقية جديدة مستوحاة من رواية أحمد مراد "الفيل الأزرق" "محمد ناصف" يطرح مقطوعة موسيقية جديدة مستوحاة من رواية أحمد مراد "الفيل الأزرق"
أحمد مراد: المقطوعات الموسيقية للكتب منتشرة بالخارج وغير معروفة في

كتب : عمرو عز الدين منذ 60 دقيقة

طرح الروائي الشاب أحمد مراد، للمرة الثانية، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطوعة موسيقية أخرى، مستوحاة من روايته الحديثة "الفيل الأزرق"، الصادرة في أواخر 2012، مهداة ومؤلفة من عازف البيانو والمؤلف الموسيقي محمد ناصف، وهي بعنوان "القرص الثالث"، وكانت المقطوعة الأولى بعنوان "تمهيد للفيل"، حيث طرحهما ناصف من قبل، عبر صفحته الشخصية.

وقال مراد في اتصال هاتفي مع "الوطن"، إن المقطوعتان لا علاقة لهما بالموسيقى التصويرية للفيلم المأخوذ عن الرواية، بل هما مؤلفتان بشكل خاص للرواية نفسها، "وهو أمر يحدث للمرة الأولى في مصر"، وأضاف مراد: "تأليف مقطوعات موسيقية خاصة للكتب والروايات، أمر معروف في الخارج، حيث يتم إلحاقها بملفات الكتب الإلكترونية، لتصاحب أجزاء معينة من الكتاب أو الرواية، وتسمى Book-Track".

جدير بالذكر أن العازف والمؤلف الموسيقي محمد ناصف من مواليد أواخر السبعينات، نشأ في أسرة فنية، وبدأ دراسة الموسيقى في سن الثانية عشرة، وتتلمذ على يد مجموعة من العازفين العالميين في البيانو الكلاسيكي، ثم بدأ العلمل كعازف بيانو منذ 1999 في عدد من الفنادق المشهورة بمصر وروسيا، قبل أن يتجه في 2012 إلى تأليف الموسيقى التصويرية للأفلام القصيرة والوثائقية في مصر وروسيا.

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