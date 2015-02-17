الأمن السوداني يصادر 13 صحيفة

صادر الأمن السوداني أمس نسخ 13 صحيفة، في إجراء هو الأوسع منذ أعوام عدة. وأفاد مركز «صحافيون لحقوق الإنسان» أن الصحف المستهدفة هي «التيار والرأي العام والانتباهة وآخر لحظة والأهرام اليوم وأول النهار والوطن والسوداني وألوان والصيحة والمجهر السياسي والدار وحكايات»، في سابقة نوعية في تاريخ مصادرة الصحف بعد الطباعة. ولم تعرف أسباب المصادرة، لكن معلومات تواترت عن نشر أخبار عن حاوية مشعَّة سمحت السلطات بإدخالها البلاد عبر ميناء بور سودان.

يذكر أن منظمة «مراسلون بلا حدود» في تصنيفها العالمي لحريات الصحافة، تضع السودان في المرتبة 172 بين 180 دولة، أي قبل ايران مباشرة. وفي الإطار ذاته، عطّلت السلطات الإيرانية مجلة «9 دي» الاسبوعية المحافظة أمس بحجة أنها وجهت انتقادات للحكومة الإيرانية في إدارتها للمفاوضات النووية. وقالت السلطات إن المجلة نشرت كذلك مقالات «مهينة» للخميني.