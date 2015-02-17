أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الأمن السوداني يصادر 13 صحيفة

Google+ Print

    صادر الأمن السوداني أمس نسخ 13 صحيفة، في إجراء هو الأوسع منذ أعوام عدة. وأفاد مركز «صحافيون لحقوق الإنسان» أن الصحف المستهدفة هي «التيار والرأي العام والانتباهة وآخر لحظة والأهرام اليوم وأول النهار والوطن والسوداني وألوان والصيحة والمجهر السياسي والدار وحكايات»، في سابقة نوعية في تاريخ مصادرة الصحف بعد الطباعة. ولم تعرف أسباب المصادرة، لكن معلومات تواترت عن نشر أخبار عن حاوية مشعَّة سمحت السلطات بإدخالها البلاد عبر ميناء بور سودان.

يذكر أن منظمة «مراسلون بلا حدود» في تصنيفها العالمي لحريات الصحافة، تضع السودان في المرتبة 172 بين 180 دولة، أي قبل ايران مباشرة. وفي الإطار ذاته، عطّلت السلطات الإيرانية مجلة «9 دي» الاسبوعية المحافظة أمس بحجة أنها وجهت انتقادات للحكومة الإيرانية في إدارتها للمفاوضات النووية. وقالت السلطات إن المجلة نشرت كذلك مقالات «مهينة» للخميني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية