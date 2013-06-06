بالفيديو| المخرج محمد فاضل: الوزير يتعامل مع المثقفين بأسلوب "أمن الدولة"

كتب : محمد شنح منذ 36 دقيقة

قال المخرج محمد فاضل، أن المعتصمين من المثقفين والفنانين داخل وزارة الثقافة شكلوا لجنة لإدارة الاعتصام يديرها المخرج خالد يوسف والمنتج محمد العدل، وذلك للتنسيق في كافة الامور الخاصة بالاعتصام.

وأضاف فاضل، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن الوزير الحالي بعد أن حلف اليمين بدأ في التهديد للمثقفين والمبدعين، وهذا أسلوب ممكن أن يعمل به وزير الداخلية أو ضباط أمن الدولة وليس أسلوب تعامل مع المثقفين.

وأكد فاضل، أن مثقفي مصر ليسوا ضد التطهير من الفساد، وأنهم جميعا لهم مواقف من النظام السابق وساعدوا في الثورة المصرية، مشيرا إلى أن تغيير الوزير بلا شك أحد حلول الأزمة، ويجب أن يأتي مكانه شخصية مثقفة لديها خطة ثقافية ومفهوم ثقافي.

وأوضح فاضل، أن المثقفين لم يقدموا أسماء لتولي حقيبة الثقافة لأن هذا شأن الحكومة وليس مشكلتهم، مشيرا إلى أن مصر مليئة بالقامات الثقافية التي تستطيع إدارة الوزارة.