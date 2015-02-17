الجيش النيجيري يعلن استعادة بلدة رئيسية من «بوكو حرام»

قال الجيش النيجيري، الإثنين انه استعاد السيطرة على بلدة مونغونو في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، بعد أن استولى عليها مسلحو جماعة «بوكو حرام» الشهر الماضي.

وقال الجيش في بيان، إنه كبد المسلحين خسائر كبيرة وأعاق محاولة الجماعة المتطرفة، إعادة تزويد مقاتليها بالامدادات من الأسلحة والأطعمة في بلدة باغا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع، كريس أولوكوليد، أن «الجنود أكملوا في عملية عسكرية رافقتها هجمات جوية منسقة، تطهير بلدة مونغونو والمناطق المحيطة بها من الإرهابيين صباح الإثنين.