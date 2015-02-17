سرت.. المعارك مستمرة في «مدينة المليشيات» (بروفايل)

صراع بين الجيش الليبي، وبين تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في مدينة سرت على البقاء، حروب ومعارك خاضها الطرفان سعى كل منهم لطرد الأخر والسيطرة على المدينة الساحلية، التي اتخذ منها العقيد معمر القذافي، الزعيم الليبي السابق، عاصمة له، بعد سقوط طرابلس، مطلع سبتمبر 2011، قبل أن يتم قتله فيها وتحديدًا في 23 أكتوبر2011.

ونجحت داعش في السيطرة كليًا على مدينة سرت، وأوقفت جميع الجهات والهيئات الحكومية الرسمية الليبية، واستبدلت أختام المدينة بختم الدولة الإسلامية الخاص بالتنظيم، بالإضافة إلى إنشاء «محكمة إسلامية»، وسيطرت على منفذ الجوازات الخاص بالمدينة.

على شاطئ المدينة، بثت قوات التنظيم عمليه ذبح لـ 21 مصريًا قبطيًا، اختطفتهم نهاية العام الماضي، وقالت إنها «رسالة موجهة إلى أمة الصليب»، ما دفع القوات المسلحة المصرية لشن ضربة عسكرية على قواعد التنظيم في مدينة درنة القريبة من الحدود المصرية الليبية.

المؤتمر الوطني الليبي المنتهي ولايته أصدر تهديدات مطلع الشهر الجاري بإرسال كتائب من مليشيات مصراته لتحرير المدينة من سيطرة داعش التي دفعت بمزيد من قواتها في الشوارع لإحكام السيطرة عليها.

ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على منطقة المحاكم بالإضافة إلى المقرات الحكومية التي طرد التنظيم موظفي الدولة منها، السبت، وأحكموا سيطرتهم على مقر المجلس البلدي ومجمع واجادوجو الضخم، إضافة لمقر جامعة سرت ومجمع قصور الضيافة والنقطة البحرية، وميناء سرت وقاعدة القرضابية، فضلًا عن قاعدة عسكرية في منطقة بوهادي، والتي تعتبر أكبر قاعدة عسكرية بالمنطقة الوسطى وكلها تحت سيطرة داعش.

ولاتزال ثلاث إذاعات محلية بالمدينة سيطر عليها داعش منذ الجمعة الماضية، تبث خطب أبوبكر البغدادي وأخبار عمليات داعش في العراق وسوريا، إضافة إلى دروس دينية وخطب تطالب أهالي المدينة بوجوب مبايعة أبوبكر البغدادي كـ«خليفة المسلمين».

سرت مدينة ليبية ساحلية تطل على البحر الأبيض المتوسط، تقع في منتصف الساحل الليبي بين طرابلس وبنغازي وتبعد عن العاصمة طرابلس 450 كلم شرقًا، وتحتل موقعًا متوسطًا بين شرق ليبيا وغربها، وهي في نفس الوقت تعتبر بوابة للمناطق الداخلية بفزان.

ومع اندلاع الثورة الليبية وقعت اشتباكات في 13 سبتمبر 2011 بين كتائب القذافي وثوار من داخل المدينة نفسها، وتمكنوا من طرد الكتائب منها، بدعم من كتائب قادمة من مصراته ومدن مجاورة.

وتقدم الثوار داخل المدينة واخترقوا خطوط الكتائب الدفاعية، لكن واجهوا مُقاومة شديدة من طرف كتائب القذافي التي أجبرتهم على الانسحاب وحاصرت سرت بالدبابات لمنع هروب السكان إلى خارجها، فيما بدأت حركة نزوح ضخمة في ريف المدينة والقرى المحيطة بها، تحسبًا للمعارك القادمة.

استمرت المعارك بين الطرفين إلى أن تمكن الثوار من اقتحام سرت والسيطرة عليها وطرد كتائب القذافي منها، إلى أن تم قتل الرئيس الليبي وإعلان سقوط نظامه.

وتطل مدينة سرت على الخليج المتفرع من البحر الأبيض المتوسط الذي عرف باسمها، والذي كان يعرف باسم خليج السدرة وشهد إبان الحرب الباردة مواجهات بين ليبيا وأمريكا وسمّي خليجها باسم خليج التحدّي بسبب تلك المعارك.