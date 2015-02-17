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الخارجية اللبنانية تدين مقتل العمال المصريين في ليبيا والإرهاب في أمريكا والدانمرك

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الخارجية اللبنانية تدين مقتل العمال المصريين في ليبيا والإرهاب في أمريكا والدانمرك الخارجية اللبنانية تدين مقتل العمال المصريين في ليبيا والإرهاب في أمريكا والدانمرك

وزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية “المسلسل المتلاحق للأعمال الإرهابية الأخيرة التي طالت مواطنين أبرياء من كل أنحاء العالم، ينتمون الى مختلف الطوائف والجنسيات، والتي يقوم بها أصحاب فكر تكفيري لا لون ولا دين ولا حدود لأعمالهم الوحشية”.

وقالت الخارجية اللبنانية ـ في بيان صحفي اليوم “إن أعمال الإرهاب الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية التي طالت ثلاثة مسلمين، وفي كوبنهاجن التي طالت أصحاب فكر وصحافة ورأي حر، وآخرها في ليبيا والتي طالت 21 مواطنا مصريا، تؤكد أن الإرهاب التكفيري هو جرثومة لا يحدها شيء ، ستطال كل البلدان ولن يبقى أحد بمنأى عنها ، ما دامت الجهود الدولية القائمة لم ترق بعد الى المستويات المطلوبة ولم تلامس الأخطار الحقيقية الكامنة وراء الإرهاب”.

وتابع ” إن شاطئ ليبيا الممتلئ دماء يعني أن البحر الأبيض المتوسط كله سينقلب لونه احمرارا إن لم يحافظ العالم على نماذج الإعتدال القادرة على كسر الإرهاب وفي طليعتها لبنان”.

وأجرى وزير الخارجية جبران باسيل اتصالات تعزية بعدد من المسؤولين في تلك الدول أعرب فيها عن “وقوف لبنان، فكرا ونموذجا، قولا وفعلا، الى جانبهم في مواجهة الإرهاب”.
> أ ش أ

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