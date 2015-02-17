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رئيس قسم مكافحة الهجرة غير الشرعية يكشف مصير الصيادين المصريين المختفين بليبيا

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رئيس قسم مكافحة الهجرة غير الشرعية يكشف مصير الصيادين المصريين المختفين بليبيا رئيس قسم مكافحة الهجرة غير الشرعية يكشف مصير الصيادين المصريين المختفين بليبيا

أكد رئيس قسم مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة مصراتة الليبية، مفتاح البقار، أن الصيادين المصريين الذين اختفوا منذ أيام في ليبيا، ليسوا محتجزين وسيغادرون إلى بلادهم خلال أيام.

وقال البقار في اتصال مع “سكاي نيوز عربية” إن 7 من الصيادين موجودن لدى قسم الهجرة والجنسية في مصراتة، في حين يتواجد الآخرون في طرابلس.

وأضاف “نحن جاهزون لأي تعاون مع الجانب المصري بالتنسيق مع سفارة القاهرة في طرابلس من أجل إخلاء سبيلهم.”

وسادت مخاوف أن الصيادين متحتجزون لدى داعش، وخصوصا بعد ذبح التنظيم 21 مصريا قبطيا احتجزوهم في وقت سابق.

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