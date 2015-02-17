مؤتمر جمعية القلب يختتم جلساته بمناقشة أحدث المستجدات الطبية

اختتمت أمس جلسات المؤتمر الدولي لجمعية القلب السعودية بطرح عدة توصيات في مجال بحوث جراحة القلب وسبل علاج أمراض القلب كدراسة زراعة الصمامات عن طريق الشريان، وإجراء عمليات للقلب بواسطة فتحات صغيرة في الصدر، وكذلك مناقشة آخر ماتوصل إليه الطب في مجال جراحة القلب بالتعاون مع الجمعيات الأوروبية والأمريكية.

وأكد نائب رئيس جمعية القلب الدكتور هاني نجم أن هناك ثمانية تخصصات وفروع تقريبا لجراحة القلب في مؤتمر جمعية القلب، وكل فرع من هذه الفروع لها توصيات مختلفة عن غيرها ومناقشات مختلفة كزراعة الصمامات عن طريق الشريان ونتائجها، ودراسة إجراء عمليات قلب عن طريق فتحات صغيرة في الصدر وربط وصلات شريانية مختلفة لعضلة القلب.

واضاف نجم بأنه كان من بين التوصيات المهمة السيطرة على عوامل خطورة الإصابة بأمراض القلب في المملكة للحد من انتشارها مؤكدا أنه خلال العام الماضي ظهرت أدوية حديثة من الشركات المصنعة لعلاج ضغط الدم والتي من شأنها الإسهام في الحد من تفشي هذا المرض. وأشار الدكتور نجم بأنه في مركز الملك عبدالعزيز لجراحة القلب تمت مناقشة زراعة الصمامات بدون خياطة، مؤكدا أنه أجريت حوالي 30 عملية تكللت كلها بالنجاح.

من جانبه أوضح الدكتور رياض أبوسليمان استشاري الأطفال بجمعية القلب أن هناك تعاونا وثيقا بين جمعية القلب السعودية وجمعيات القلب العالمية وأبرزها جمعية القلب الأمريكية بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي لجمعية القلب السعودية مشيرا الى أنه تم عقد جلسات مشتركة بين الجمعيتين في المملكة وفي أمريكا من خلال المؤتمرات التي تقام هنا وهناك وذلك لبحث أحدث ماتوصل إليه الطب في علاج وجراحة القلب.

ونوه الدكتور رياض إلى أن أبرز مجالات التعاون بين الجمعيتين كان في تبادل الحالات المرضية وتجاربها في المملكة وأمريكا من ناحية التسجيل للأمراض وأنماطها وكيفية علاجها مؤكدا بأن المملكة تعتبر أول دولة في العالم تسجل في السجل الوطني الأمريكي، وهذا يتيح مقارنة مرضى المملكة بمرضى العالم من حيث اختلاف المرض ونسبة نجاح العمليات في المملكة مقارنة بأمريكا. وأشار الدكتور رياض الى أن أبرز توصية تخص مجالات التعاون بين جمعية القلب السعودية والجمعيات الأوروبية والأمريكية كانت مناقشة كيفية علاج مريض الذبحة الصدرية والخطوات العلمية التي يجب أن تتخذ حياله.

فيما أشاد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس أحمد إمام بالإقبال الكبير على هذا المؤتمر والتفاعل معه والذي وصل عدد الحضور فيه الى 5102، وشهد إقامة حوالي 300محاضرة وندوة على مدار أربعة أيام، مشيرا الى تفاعل الحضور مع المعرض المصاحب للمؤتمر والذي شاركت فيه حوالي 40 شركة متخصصة في مجال جراحة القلب.