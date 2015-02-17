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الأحوال المدنية تستحدث قناة تواصل جديدة تتضمن تواصلاً مباشراً مع وكيل الوزارة

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الأحوال المدنية تستحدث قناة تواصل جديدة تتضمن تواصلاً مباشراً مع وكيل الوزارة الأحوال المدنية تستحدث قناة تواصل جديدة تتضمن تواصلاً مباشراً مع وكيل الوزارة

    استحدثت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية البريد الإلكتروني (tahseen@ahwal.gov.sa) للتواصل مباشرة مع معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الأستاذ ناصر العبدالوهاب في حال وجود أي مقترحات أو شكاوى على الخدمات المقدمة من الأحوال المدنية.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن هذه الخدمة تعزز من وصول الأحوال المدنية إلى هدفها الأول بأن تكون الجهة الرائدة بالمملكة من حيث الكفاءة والجودة في مجال تقديم الخدمات المتميزة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة فتح الأبواب للمواطنين والمواطنات وتقديم أرقى الخدمات لهم دون أي تعقيدات أو تأخير.

وكانت الأحوال المدنية قد أعلنت عن قنوات تواصل متعددة للعملاء في مختلف مناطق المملكة، إذ بإمكان المواطنين الاستفسار عن معاملاتهم ومتابعتها والرد على أي استفسار على الرقم المخصص للعناية بالعملاء داخل المملكة (920022133) وللعملاء من خارج المملكة على الرقم (00966112507200)،أوعبر البريد الإلكتروني للعناية بالعملاء (ahwalcare@ahwal.gov.sa).

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