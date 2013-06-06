أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بالفيديو| سهير المرشدي: مصر بلد الثقافة وجئت لأنتفض ضد سياسات الوزير الحالي

Google+ Print
بالفيديو| سهير المرشدي: مصر بلد الثقافة وجئت لأنتفض ضد سياسات الوزير الحالي بالفيديو| سهير المرشدي: مصر بلد الثقافة وجئت لأنتفض ضد سياسات الوزير الحالي

كتب : محمد شنح منذ 33 دقيقة

قالت الفنانة سهير المرشدي، إنها جاءت لاعتصام اليوم بمكتب وزير الثقافة، لأن الثقافة بيتها، وأنها كفنانة بدأت حياتها مع الإبداع منذ نعومة أظافرها، والتمثيل في المسرح المدرسي.

وأضافت المرشدي، في تصريح خاص لـ"الوطن" أن بلد الثقافة والوعي، والتي تتمتع بحرية التعبير والتي تصل إلى قمتها في الفن، مشيرة إلا أنها متمسكة ببيتها وجاءت لتنتفض، وتطلق صيحة ضد سياسات الوزير الحالي.

وأشارت إلى أنها كمثقفة تعتبر حارسة على الممتلكات الثقافية في مصر، وأن الثقافة والفن هي الحرية المسؤولة وليس محاصرتها والتقليل منها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية

بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد