بالفيديو| سهير المرشدي: مصر بلد الثقافة وجئت لأنتفض ضد سياسات الوزير الحالي

كتب : محمد شنح منذ 33 دقيقة

قالت الفنانة سهير المرشدي، إنها جاءت لاعتصام اليوم بمكتب وزير الثقافة، لأن الثقافة بيتها، وأنها كفنانة بدأت حياتها مع الإبداع منذ نعومة أظافرها، والتمثيل في المسرح المدرسي.

وأضافت المرشدي، في تصريح خاص لـ"الوطن" أن مصر بلد الثقافة والوعي، والتي تتمتع بحرية التعبير والتي تصل إلى قمتها في الفن، مشيرة إلا أنها متمسكة ببيتها وجاءت لتنتفض، وتطلق صيحة ضد سياسات الوزير الحالي.

وأشارت إلى أنها كمثقفة تعتبر حارسة على الممتلكات الثقافية في مصر، وأن الثقافة والفن هي الحرية المسؤولة وليس محاصرتها والتقليل منها.