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بالفيديو - ليلة عودة الأبطال.. عندما تلاعب باستوري بتشيلسي ومقتل سان جيرمان في الـ87

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بالفيديو - ليلة عودة الأبطال.. عندما تلاعب باستوري بتشيلسي ومقتل سان جيرمان في الـ87 بالفيديو - ليلة عودة الأبطال.. عندما تلاعب باستوري بتشيلسي ومقتل سان جيرمان في الـ87

الأذن تنتظر والأعين تترقب، عود موسيقى دوري أبطال أوروبا من جديد.. عودة دوري أبطال أوروبا من بوابة دور الـ16.

باريس سان جيرمان يستضيف تشيلسي، وبايرن ميونيخ يحل ضيفا ثقيلا على شاختار دونتسك.

وبمجرد أن أسفرت قرعة دور الـ16 عن مواجهة تشيلسي وباريس سان جيرمان، جاء في أذهان متابعي وعشاق كرة القدم المواجهتين السابقتين بين الفريقين في النسخة الماضية من البطولة.

تشيلسي رحل إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وتألق أصحاب الأرض ليكرموا الضيوف بثلاثية مقابل هدف.

إزيكييل لافيتزي افتتح أهداف المباراة في الدقيقة 4 ولكن الرائع إدين أزار أعاد البلوز إلى المباراة بهدف التعادل من ركلة جزاء.

في الشوط الثاني قلب باريس سان جيرمان طاولة أفكار جوزيه مورينيو، فسجل ديفيد لويز مدافع تشيلسي السابق وباريس سان جيرمان الحالي هدفا بالخطأ في مرماه.

قبل أن يتلاعب خافيير باستوري بدفاع تشيلسي ويضع هدف ثالث ولا أروع، لينتهي لقاء الذهاب 3-1 لسان جيرمان.

 

شاهد - ملخص مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان وتشيلسي

الدراما ظهرت كما يجب أن تكون في لقاء العودة بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج.

أندريا شورلي وضع تشيلسي مبكرا في المقدمة بهدف في الدقيقة 32 ليصبح الفريق الإنجليزي في حاجة لهدف من أجل التأهل.

ولكن الدقيقة 87 كانت دقيقة الحياة لمورينيو والموت لباريس سان جيرمان.

ديمبا با يقتل باريس بهدف متأخر ليؤهل تشيلسي إلى نصف النهائي وينهي مغامرة باريس.

شاهد - دراما إياب تشيلسي وباريس سان جيرمان

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فيديو اليوم السابع

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