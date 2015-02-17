بالفيديو - كأس إنجلترا .. يونايتد يعبر فخ بريستون ويضرب موعدا مع أرسنال

نجح مانشستر يونايتد في قلب طاولة بريستون نورث ليفوز على 3-1 ويتأهل إلى دور ربع النهائي من كأس إنجلترا.

وسيواجه مانشستر يونايتد حامل اللقب أرسنال على مسرح الأحلام أولد ترافورد في ربع نهائي البطولة.

بريستون هز شباك يونايتد أولا بهدف في الدقيقة 47 عن طريق سكوت ليرد.

إلا أن يونايتد استفاق سريعا وعدل النتيجة عن طريق أندير هيريرا في الدقيقة 65 قبل أن يضع مروان فيلايني الشياطين في المقدمة بهدف ثان.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين نجح واين روني في ترجمة ركلة جزاء تحصل عليها بنجاح في شباك بريستون ليؤمن انتصار يونايتد.

شاهد - أهداف المباراة