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#ليلة_الابطال - قبل لقاء شاختار.. ما هي نتائج بايرن في أوكرانيا

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#ليلة_الابطال - قبل لقاء شاختار.. ما هي نتائج بايرن في أوكرانيا #ليلة_الابطال - قبل لقاء شاختار.. ما هي نتائج بايرن في أوكرانيا

قبل سادس زيارة لبايرن ميونيخ لأوكرانيا من أجل مواجهة شاختار دونتسك، فإن الفريق البافاري خسر قبل ذلك ثلاث مرات في البلد الشرق أوروبية.

بايرن والذي سيحل ضيفا على شاختار في ذهاب الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لم يفز من قبل في أوكرانيا إلا مرة وحيدة كانت عام 1994 على فريق دينامو كييف.

الفريق الألماني واجه الفرق الأوكرانية عشر مرات من قبل كلها ضد دينامو كييف، فاز 5 وخسر 4، إذ تلقى الخسارة الأولى في أول مواجهة والتي كانت على ملعبه في ذهاب كأس السوبر الأوروبية عام 1975.

بطولة السوبر تلك حققها الفريق الأوكراني وبعدها بسنة ونصف جرد بايرن من لقبه الأوروبي حين أطاح به من ربع نهائي دوري الأبطال موسم 1976-1977.

وكانت المواجهة الأخيرة للفريق البافاري أمام دينامو كييف في دور ثمن النهائي والذي كان يقام بنظام المجموعات وليس خروج المغلوب، موسم 1999-2000..حيث فاز على أرضه 2-1 ثم خسر في أوكرانيا 2-0.

وعلى الجانب الآخر..يمتلك شاختار الأوكراني سجلا جيدا أمام الألمان بالفوز خمس مرات والخسارة خمس مباريات من إجمالي 14 لقاء.

شاختار والذي حقق لقبه الأوروبي الوحيد (كأس الاتحاد الأوروبي 2008-2009) على حساب فريق ألماني هو فيردر بريمن، لم يخسر أمام الألمان على أرضه إلا مرة وحيدة كانت ضد بروسيا دورتموند عام 2008 في دوري الأبطال.

فمن إجمالي ست مباريات على ملعبه أمام الألمان، تعادل ثلاث مرات وفاز مرتان..إذ كان الانتصار الأخير موسم 1980-1981 على حساب إينتراخت فرانكفورت 1-0.

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