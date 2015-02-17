ليلة_الابطال - سان جيرمان وتشيلسي .. مواجهة بطعم الثأر

(إفي): قبل نحو عام أطاح تشيلسي بباريس سان جيرمان من دوري الأبطال، ما يبدو كخلفية لمواجهة الفريقين غدا الثلاثاء في العاصمة الفرنسية في ذهاب دور الستة عشر للبطولة القارية.

ومن المنتظر أن تكون المواجهة ساخنة بين فريقين مدججين بالنجوم، وتكفل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي بتسخينها بعد أن أكد أن القرعة التي وضعت فريقه في مواجهة باريس سان جيرمان كانت "سهلة"، الأمر الذي لم يرق للعاصمة الفرنسية.

في المقابل، زاد الفرنسيون وضعهم سوءا بمشوار متقلب في الدوري، وبمباراة أول أمس السبت تركت المعنويات في حالة منخفضة، بعد تعادل أدركه المنافس كان في آخر ثلاث دقائق وثلاثة مصابين من العيار الثقيل.

ولا تبدو هذه الأوضاع الأفضل لخوض صدام أمام متصدر الدوري الإنجليزي، في مشهد معاكس تماما للعام الماضي، عندما واجه باريس سان جيرمان تشيلسي وهو يتمتع بثقة كاملة، وانتهى به الأمر بأن ودع البطولة بالخسارة بهدفين نظيفين في ستامفورد بريدج، بعد أن فاز ذهابا في حديقة الأمراء 3-1.

وفضلا عن المصابين أمام كان -يوهان كاباي ولوكاس مورا وماركينيوس-، هناك شكوك لدى المدرب لوران بلان بشأن تياجو موتا وبليس ماتويدي، اللذين لا يبدوان في أفضل حالاتهما البدنية.

وقد يعاني المدرب لتجهيز وسط ملعب قوي، ما يمثل وضعا صعبا لدى مواجهة منافس من قامة تشيلسي.

النبأ الوحيد الجيد لـ(بي إس جي) هو عودة الأرجنتيني خافيير باستوري إلى التدريبات، وانتظاره لقرار مدربه بالدفع به من جديد.

ويملك الفريق ثلاثيا هجوميا يضم إزيكيل لافيتزي وزلاتان إبراهيموفيتش وإدينسون كافاني، يمنحه قدرا من الأمل في الخروج بنتيجة إيجابية من حديقة الأمراء.

وفيما يتعلق بفريق جنوب غربي لندن، الذي يتصدر البريمير ليج بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي يبلغ سبع نقاط، يستعيد (البلوز) واحدا من أبرز نجومه هو المهاجم الإسباني-البرازيلي دييجو كوستا، الذي لم يخض آخر ثلاث مباريات مع الفريق في الدوري الإنجليزي للإيقاف.

وفضلا عن كوستا، سيعود الإسباني سيسك فابريجاس صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي، الذي شارك كبديل في لقاء إيفرتون يوم الأربعاء الماضي، إلى اللعب أساسيا في وسط ملعب الفريق الإنجليزي إلى جانب الصربي نيمانيا ماتيتش.

وستبقى الشكوك الوحيدة لمدرب البلوز محيطة بلاعب الوسط المهاجم البرازيلي أوسكار، الذي خرج مصابا من آخر مباريات الدوري، وقد يشغل موقعه الكولومبي خوان جييرمو كوادرادو، الذي انضم للفريق في سوق الانتقالات الشتوية الماضي قادما من فيورنتينا الإيطالي.

وجاء خروج تشيلسي المفاجئ من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على يد برادفورد المتواضع، ليسمح له بالحصول على ستة أيام من الراحة قبل اللقاء الذي يراه كثيرون في النادي اللندني بين مبارياته الأهم هذا الموسم.

التشكيل المحتمل للفريقين:.

باريس سان جيرمان: سالفاتوري سيريجو لحراسة المرمى، فان دير فيل وتياجو سيلفا وديفيد لويز وماكسويل للدفاع، ماركو فيراتي وتياجو موتا وخافيير باستوري للوسط، إزيكيل لافيتسي وزلاتان إبراهيموفيتش وإدينسون كافاني للهجوم.

تشيلسي: تيبو كورتوا لحراسة المرمى، برانيسلاف إيفانوفيتش وجون تيري وتيم كاهيل وسيزار أزبيليكويتا للدفاع، نيمانيا ماتيتش وسيسك فابريجاس وأوسكار وويليان وإدين هازارد للوسط، ودييجو كوستا للهجوم.