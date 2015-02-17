هيئة محلفين عليا توجه الاتهام لرجل من نورث كارولينا بقتل ثلاثة شبان مسلمين

قالت مسئولة بالمحكمة إن هيئة محلفين عليا وجهت الاتهام لرجل من نورث كارولينا الإثنين والمتهم بقتل ثلاث شبان مسلمين رميًا بالرصاص الأسبوع الماضي.

وقالت أنجيلا كيلي مساعدة كاتب المحكمة العليا في مقاطعة ديرام ان كريج هيكس (46 عامًا) من تشابيل هيل وجهت له هيئة محلفين عليا الاتهام في ثلاثة بنود بالقتل العمد من الدرجة الأولى وبند آخر باطلاق النار على مسكن مشغول.

وقتل ضياء بركات (23 عامًا) الذي يدرس طب الاسنان بجامعة نورث كارولينا وزوجته يسر أبو صالحة (21 عامًا) وشقيقتها رزان أبو صالحة (19 عامًا) وهي طالبة بجامعة ولاية نورث كارولاينا يوم الثلاثاء الماضي في شقة تبعد ثلاثة كيلومترات من حرم جامعة نورث كارولينا في تشابيل هيل.

وقال محققون ان النتائج الاولية تشير الى نزاع بشأن ايقاف السيارات أدى إلى إطلاق الرصاص لكنهم يبحثون فيما إذا كان الدافع لدى هيكس هو الكراهية نحو الضحايا لانهم مسلمون.

واجتذبت القضية اهتمامًا دوليًا وأثارت مخاوف بين بعض النشطاء المسلمين في الولايات المتحدة الذين يقولون أنهم شهدوا زيادة في المخاطر في الأسابيع الاخيرة.

وقال طالب يدرس القانون في كلية درم تيكنيكال كوميونيتي منذ عام 2012 أن هيكس صور نفسه على فيسبوك على أنه ملحد ووضع على صفحته للتواصل الاجتماعي مشاركات مناهضة للاديان.

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> وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) انه بدأ تحقيقًا أوليًا. ولم يحدد إن كان التحقيق سيشمل ما إذا كان إطلاق الرصاص ينطوي على جريمة كراهية.

رويترز