بالفيديو.. “سيف اليزل “يكشيف اسم قائد مجموعة “داعش ” التي قامت بقتل 21 مصريًا في ليبيا

كشف اللواء سامح سيف اليزل عن اسم قاد المجموعة التابعة لـ” داعش ” التي قام بذبح 21 مصريًا .

وقال سيف اليزل :” أن قاد المجموعة الذي قامت بذبح 21 مصريًا في ليبيا يدعى ” القعقاع بن عمر ” وهو الشخص الوحيد الذي كان يرتدي ملابس مختلفة عن باقي المجموعة وكان يقف في منتصفها .

وأضاف اليزل في حواره على فضائية ” سي بي سي ” مساء أمس الإثنين :” ان قائد المجموعة هو شخص ليبي كان يقيم في الخارج حسب المعلومات المتوفرة “.

وأكد سامح سيف اليزل :” ان هناك عائلتين وهما ” المنصوري و الشاعري ” وهما من قيادات ” داعش ” في ليبيا بالاضافة الي عائلة ” الظاني ” ، موضحًا أن هؤلاء العائلات يضعون اسلحة دفاع جوي أعلى منازلهم وتم استهدافهم في الغارات التي شنتها القوات الجوية المصرية صباح أمس .

ولفت الخبير الاستراتيجي ان هناك عناصر سودانية وليبية ضمن منفذي قتل المصريين في ليبيا .