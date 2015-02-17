إيران: قتل داعش الإرهابية لـ21 مصريًا يصب في مصلحة الکيان الصهيوني

أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، اليوم الإثنين جرائم تنظيم داعش الإرهابي في قتل 21 مصريا في ليبيا.

وقالت أفخم إن جرائم داعش الإرهابية في قتل 21 مصريا تصب في مصلحة الکيان الصهيوني بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

وأضافت، أن العناصر التي ارتکبت هذه الجريمة المروعة تسعي إلي استفزاز المشاعر الدينية والطائفية وتمرير أهداف مقيتة تتماشي مع مصالح الکيان الصهيوني للمساس بالعلاقات بين أتباع الأديان التوحيدية، وکذلك لتخريب العلاقات بين الدول الإسلامية.

کما عبرت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية عن تعاطفها مع ذوي الضحايا وقدمت التعازي لمصر حکومة وشعبا، مؤکدة ضرورة التحلي بالوعي علي جميع المستويات أمام المؤامرات والإجراءات المشبوهة والتداعيات الخطيرة لانتشار التطرف والإرهاب في المنطقة.

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