أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تيار المستقبل: انتخاب رئيس للبنان بند أساسي في الحوار مع حزب الله

Google+ Print
تيار المستقبل: انتخاب رئيس للبنان بند أساسي في الحوار مع حزب الله تيار المستقبل: انتخاب رئيس للبنان بند أساسي في الحوار مع حزب الله

تيار المستقبل

أكد تيار المستقبل أن انتخاب رئيس للبنان يشكل بندا رئيسيا في الحوار الراهن مع “حزب الله” ، إلى جانب تجنب الاحتقان المذهبي، من دون أن يعني ذلك إسقاط الرفض المبدئي والدائم لمحاولات إجهاض المحكمة الدولية، أو القبول بقوة مسلحة من خارج إطار الدولة، أو تقاتل باسم اللبنانيين خارج الوطن.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة المكتبين السياسي والتنفيذي في “تيار المستقبل برئاسة رئيس التيار سعد الحريري.. وفقا لتعميم إعلامي من المكتب الإعلامي لسعد الحريري.

واستهل الاجتماع بمداخلة سياسية شاملة للحريري، شرح خلالها أهمية التمسك بالحوار ملاذاً للبنان واللبنانيين، وضرورة تطرف “تيار المستقبل” في الدفاع عن الاعتدال، سواءً في وجه إرهاب “داعش”، أو إرهاب المعتدين على الحرية وحق الشعوب فيها في لبنان وخارجه.

وأبدى المجتمعون تأييدهم المطلق لرهان الحريري على عودة جميع القوى السياسية اللبنانية إلى حضن الدولة، باعتبارها الوحيدة القادرة على جمع كل اللبنانيين.
> وخلص المجتمعون إلى ضرورة عدم مهادنة التطرف، تحت أي ظرف من الظروف، مؤكدين على التضامن مع البلدان العربية الشقيقة التي تواجه هذا الخطر.

وشدد الحريري على مسؤولية الدولة في مواجهة الإرهاب، ومكافحة كل أشكال التطرف، مؤكدا على الدعوة التي أطلقها لقيام استراتيجية وطنية تحمي لبنان من هذا الخطر ومن كل أشكال التورط في الحرائق المحيطة، لأنه لا يجوز بعد اليوم أن يبقى لبنان رهينة سياسات التفرد واتخاذ القرارات التي تخالف الإجماع الوطني.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا