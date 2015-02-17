إكرامي: لا أعد جماهير الأهلي بالسوبر الإفريقي ولكن سنقاتل

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي أنه لا يعد جماهير الأهلي بالفوز بكأس السوبر الأفريقي عندما يواجه وفاق سطيف بالجزائر يوم السبت المقبل.

وقال إكرامي: "لا أعد جماهير الأهلي بالفوز بالسوبر الأفريقي، لأن أي لاعب كرة يعد بالفوز بالبطولة يكون واهمًا".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "كل ما أعد به أننا سنقاتل للفوز بالسوبر الأفريقي، وهي عادة لاعبي الأهلي في كل البطولات".

وأتم إكرامي: "لم نعد بالفوز بالدوري وبطولة أفريقيا وكأس السوبر آخر عامين، ومع ذلك فزنا بكل هذه البطولات لأننا قاتلنا عليها للنهاية".

يُذكر أن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بالسوبر الأفريقي برصيد 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2012 و2013.