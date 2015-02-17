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صلاح: لاعبو الزمالك أفلتوا من الموت في الدفاع الجوي

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صلاح: لاعبو الزمالك أفلتوا من الموت في الدفاع الجوي صلاح: لاعبو الزمالك أفلتوا من الموت في الدفاع الجوي

دافع محمد صلاح المدير الفني السابق للزمالك عن لاعبي الفريق في الأحداث المؤسفة التي شهدها إطار ملعب الدفاع الجوي، مشيرا إلى أنهم كانوا معرضين لفقدان حياتهم قبل المباراة.

وقال صلاح: "لاعبو الزمالك أفلتوا من الموت بسبب الأجواء الملتهبة خارج الملعب سواء عند ضرب قنابل الغاز أو الجري في الصحراء، أو دخول الملعب في مدرعة".

وسقط 22 مشجعا لنادي الزمالك في الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين قوات الأمن قبل لقاء الفريق الأبيض أمام إنبي في الدوري على ملعب الدفاع الجوي.

وأضاف صلاح في تصريحات تليفزيونية "لو كان أحد يعلم سواء لاعبين أو جهاز فني أو إداريين بوجود وفيات قبل المباراة، لم يكن يجرؤ أحد على اللعب".

وأشاد المدير الفني السابق للزمالك بإصرار حازم إمام على المشاركة في اللقاء رغم أنه كان على مقاعد البدلاء قبل بدايته بدقائق قليلة.

وأتم: "حازم إمام بطل، ويستحق أن يكون قائد الفريق، لأنه لم يكن مستعدا للمشاركة أساسيا، ولكنه استعد لخوض المباراة قبل بدايتها بثلاث دقائق فقط".

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