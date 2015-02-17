صلاح يفسر.. لماذا رفض العمل مع فيريرا

فسر محمد صلاح المدير الفني السابق للزمالك تفضيله للعمل مديرا لقطاع الناشئين بالزمالك عن الانضمام للجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وأكد صلاح أنه ليس غاضبا من الرحيل عن الجهاز الفني، لأنه يعلم منذ تولي المسئولية خلفا لجيمي باتشيكو، أن هناك مدربا أجنبيا سيتولى قيادة الفريق سواء جورفان فييرا أو فيريرا.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية: "من غير المنطقي أن أعمل مساعدا لمدرب أجنبي بعدما وصلت للرجل الأول مع الزمالك، ولن أقبل أيضا ألا يكون لي دور داخل الجهاز الجديد".

وتابع: "خروجي في هذا التوقيت وعودتي لقطاع الناشئين في صالحي، نحن جنود داخل نادي الزمالك، وأتمنى كل التوفيق للمدرب الجديد".

واختتم: "المدرب الأجنبي أفضل للأهلي والزمالك، لأنه لا يلتفت للضغوط الجماهيرية، ولكن ذلك ليس معناه أن الأجانب أفضل من المدربين المصريين".