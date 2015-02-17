صلاح لفيريرا: ' سلمتك الزمالك نظيف '

وجه محمد صلاح المدير الفني السابق للزمالك رسالة للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفارس الأبيض.

وقال صلاح للمدرب البرتغالي: "سلمتك الزمالك نضيف، فالفريق في المركز الأول، ويضم لاعبين على أعلى مستوى في كل المراكز".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك وصل للمركز الأول الذي يليق به، وهو ما لم يتحقق منذ عشر سنوات، أن نكون في الصدارة بعد 20 جولة من الدوري".

وتابع: "الفارق بيننا وبين إنبي ثلاث نقاط ومع الأهلي تسع نقاط، وأتمنى أن يفوز الفريق ببطولة هذا الموسم".

وأتم محمد صلاح: "الفريق لا يعاني من أي صعوبات مالية أو إدارية مثلما كان الوضع في السنوات الأخيرة، وهو ما يساعد على النجاح".