الأهلي ينتظر أخبارا سعيدة عن رزق وإيبي يوم الثلاثاء

يتحدد موقف النيجيري بيتر إيبيموبوي مهاجم الأهلي ومحمد رزق لاعب الوسط من المشاركة مع فريقه في مباراة كأس السوبر الإفريقي يوم الثلاثاء.

ويلعب الأهلي مباراة السوبر الإفريقي مع وفاق سطيف الجزائري يوم 21 فبراير الجاري على ملعب مصطفى تشاكر بالجزائر.

ويخضع الثنائي لاختبار طبي صباح الثلاثاء لتوضيح إمكانية لحاقهما باللقاء، إذ ينتظر خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي أخبارا سعيدة بتواجد بيتر ورزق في قائمة السوبر.

وكان بيتر إيبيموبوي قد تعرض لإصابة عضلية في مباراة فريقه أمام اتحاد الشرطة يوم السبت الماضي والتي سجل فيها أول أهدافه بقميص الأهلي، بينما أصيب رزق بخلع في الكتف في الحادث الأليم الذي تعرض له قبل أيام.

يذكر أن الثلاثي حسام غالي، حسام عاشور وصلاح الدين سعيد أصبح جاهزا للمشاركة مع الأهلي أمام وفاق سطيف.