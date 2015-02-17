ساويرس يطالب بتحالف مصرى – إماراتى – إيطالى – فرنسي لتحرير ليبيا من الإرهاب

طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس، بتأسيس تحالف مصرى إماراتى إيطالى فرنسى لدخول الأراضى الليبية وتحريرها من الإرهاب.

وقال ساويرس فى تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر: “لا خيار لإنهاء الوضع الليبى إلا بتحالف مصرى إماراتى إيطالى فرنسى يدخل ليبيا ويحررها مع القوى الوطنية الليبية من قوى الإرهاب انتصارا للإنسانية”.

وأكد ساويرس على ضرورة إنهاء الفقر وتوفير فرص العمل ودور رجال الأعمال فى ذلك، مضيفا “إذا لم نهزم الفقر ونوفر فرص العمل لفقراء الوطن فلن ينتهي مسلسل ذهاب المصريين إلي ليبيا وهم يحملون كفنهم في يديهم.. مسئولية توفير فرص العمل تقع علينا جميعا حكومة وشعبا وخاصة نحن رجال الأعمال فلنفتح مشاريعنا في القرى المعدمة حفاظا على أرواح وكرامة أبنائنا”.

واستنكر ساويرس تغطية محطة “سي إن إن” الأمريكية للجريمة الإرهابية بحق المصريين فى ليبيا قائلا: “مرة أخرى تغطية إعلامية لـ cnn معدومة لهذا الحدث .. أرواح الناس تختلف قيمتها حسب جنسيتها.. جاتكوا نيلة”، بحسب تعبيره.