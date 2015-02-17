الخارجية: جلسة طارئة لمجلس الأمن الأربعاء.. وشكري يعقد مشاورات تمهيدية مع سفراء عرب

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، في بيان بعد منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، أنه تقرر عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن يوم الأربعاء المقبل، مشيراً إلي أن وزير الخارجية سامح شكري سيجرى مشاورات تمهيدية مع سفراء كل من السعودية والأردن والبحرين والإمارات في إطار التنسيق المشترك ولوضع إستراتيجية للتحرك تمهيدا لعقد الجلسة الطارئة المقررة لمجلس الأمن الأربعاء المقبل.

وكان وزير الخارجية سامح شكري قد فجر الإثنين، إلي نيويورك لقيادة التحرك الدبلوماسي في الأمم المتحدة وحشد الدعم الدولي الداعم للتحرك في ليبيا ضد الإرهاب في أعقاب الحادث البربري البشع الذي راح ضحيته 21 مصريًا قبطيًا علي يد داعش ليبيا.

وقد وصل الوزير شكري إلى نيويورك في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث عقد فور وصوله اجتماعًا مع مندوبة الأردن باعتبارها العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، ومع مندوب ليبيا بهدف التنسيق والتحضير للتحرك المرتقب في مجلس الأمن لبحث الحادث الإرهابي وتداعياته وسبل مواجهة خطر الارهاب في ليبيا باعتباره يهدد الأمن والسلم الدوليين.