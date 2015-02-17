أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«فجر ليبيا» تُطالب مصر بالقبض على «قذاف الدم» بسبب فيديو قديم يُعلن فيه تأييده لداعش

  • مصر
  • 6
Google+ Print

طالبت قوات فجر ليبيا، السلطات المصرية بالقبض على أحمد قذاف الدم، مسؤول العلاقات المصرية الليبية السابق، لـ«تأييده داعش»، واعتبار أعضائها «شباب نقي».

وقالت «فجر ليبيا» في بيان لها على «فيس بوك»: «نطالب المصريين بالتحرك لمطالبة الرئيس عبدالفتاح بالقبض على أحمد قذاف الدم ابن عم معمر القذافي، بعدما اعترف أنه منضم رسميا لما يعرف بتنظيم داعش ومؤيد قوي لهم».

وأعاد مستخدمو الشبكات الاجتماعية، تداول مقطع قديم لأحمد قذاف الدم، يعلن فيه تأييده لداعش ويرى أن أفعال أنصاره الدموية مبررة.

أعلن أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، تأييده لتنظيم «داعش»، مؤكدا أنه كان يجب أن يتم تأسيسه منذ 50 عامًا، واصفًا الشباب العربى الذي انضم إلى التنظيم بـ«الأنقياء».

وأوضح «قذاف الدم» في حوار مع برنامج «العاشرة مساء»، في 17 يناير 2015، سبب تأييده لـ«داعش» فشل الحكومات العربية في طرح مشروع للدفاع عن كرامة الأمة، مؤكدًا أن هؤلاء الشباب لم يجدوا أمامهم إلا الهروب إلى الله، واستدعوا الماضى بعد البؤس والهزيمة.

وأكد أن الحرب التي يشنها الغرب على المنطقة العربية تطورت من الخداع إلى الوقيعة حتى أصبحت الدول العربية تحارب بعضها.

وتمنى «قذاف الدم» لقاء الرئيس الأسبق حسني مبارك، مضيفا: «شهادتي عنه أنه كان حريصا على علاقة بباقي الدول العربية، كما أنه كان يستطيع التأثير على القذافي».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير