«فجر ليبيا» تُطالب مصر بالقبض على «قذاف الدم» بسبب فيديو قديم يُعلن فيه تأييده لداعش

طالبت قوات فجر ليبيا، السلطات المصرية بالقبض على أحمد قذاف الدم، مسؤول العلاقات المصرية الليبية السابق، لـ«تأييده داعش»، واعتبار أعضائها «شباب نقي».

وقالت «فجر ليبيا» في بيان لها على «فيس بوك»: «نطالب المصريين بالتحرك لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقبض على أحمد قذاف الدم ابن عم معمر القذافي، بعدما اعترف أنه منضم رسميا لما يعرف بتنظيم داعش ومؤيد قوي لهم».

وأعاد مستخدمو الشبكات الاجتماعية، تداول مقطع فيديو قديم لأحمد قذاف الدم، يعلن فيه تأييده لداعش ويرى أن أفعال أنصاره الدموية مبررة.

أعلن أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، تأييده لتنظيم «داعش»، مؤكدا أنه كان يجب أن يتم تأسيسه منذ 50 عامًا، واصفًا الشباب العربى الذي انضم إلى التنظيم بـ«الأنقياء».

وأوضح «قذاف الدم» في حوار مع برنامج «العاشرة مساء»، في 17 يناير 2015، سبب تأييده لـ«داعش» فشل الحكومات العربية في طرح مشروع للدفاع عن كرامة الأمة، مؤكدًا أن هؤلاء الشباب لم يجدوا أمامهم إلا الهروب إلى الله، واستدعوا الماضى بعد البؤس والهزيمة.

وأكد أن الحرب التي يشنها الغرب على المنطقة العربية تطورت من الخداع إلى الوقيعة حتى أصبحت الدول العربية تحارب بعضها.

وتمنى «قذاف الدم» لقاء الرئيس الأسبق حسني مبارك، مضيفا: «شهادتي عنه أنه كان حريصا على علاقة مصر بباقي الدول العربية، كما أنه كان يستطيع التأثير على القذافي».