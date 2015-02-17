أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

تعددت الأسباب والحزن واحد.. مصر تتشح بالسواد 4 مرات في أقل من شهر (تقرير)

  • مصر
  • 28
Google+ Print

من وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز، مرورًا باستشهاد الجنود المصريين في العريش، وكارثة استاد الدفاع الجوي، وصولا إلى استشهاد 21 مصريًا على يد داعش في ليبيا، أعلنت الحداد الرسمي والشعبي أكثر من مرة في أقل من شهر.


>ففي 23 يناير الماضي أعلنت رئاسة الجمهورية الحداد 7 أيام على وفاة العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي توفي عن عمر ناهز 90 عامًا، وقام بتقديم واجب العزاء في ملك الراحل، وشارك المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ووزارء في تشييع الجثمان بالسعودية.


>وفي 31 يناير استشهد 30 وأصيب العشرات من العسكريين والمدنيين في هجمات على مقار أمنية بالعريش، وأعلنت محافظات الحداد، وتم تعليق عدة أنشطة رياضية وثقافية، وتوعدت الدولة بالثأر للشهداء، وشن الجيش بعدها عدة غارات على معاقل للتكفريين في شمال سيناء.


>وفي 8 فبراير وقعت كارثة استاد الدفاع الجوي، حيث قتل فيها 20 من مشجعي النادي الزمالك أمام الاستاد قبل مباراة الزمالك وإنبي، وأصيب العشرات، وقال الطب الشرعي إن التدافع سبب الوفاة، وتسببت الواقعة في حالة من الغضب والحزن، وتم على إثرها وقف الدوري المصري لكرة القدم، ونعت رئاسة الجمهورية ضحايا الأحداث، وأبدى السيسي أسفه الشديد لوقوع الأحداث، ووجه تعازيه لأهالى الضحايا، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأحداث.


>وفي 15 فبراير أعلنت رئاسة الجمهورية الحداد لمدة 7 أيام، بعد إعلان «داعش» إعدام 21 مصريًا في ليبيا.
>وقال السيسي، في كلمة عقب إعلان خبر قتل المصريين إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من القتلة من المجرمين المتجردين من أبسط القيم الإنسانية، وأعلنت القوات المسلحة بعد ساعات أنها شنت غارات على أهداف لـ«داعش» في ليبيا للثأر للشهداء المصريين.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير