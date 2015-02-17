أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالفيديو.. معارض قطري يكشف بالتفاصيل تورط بلاده في ليبيا

  • مصر
  • 8
Google+ Print

قال المعارض القطري خالد الهيل، المتحدث باسم المعارضة القطرية والناشط السياسي والحقوقي، إن حكومة قطر عودتنا على الكذب والمراوغة، مشيرًا أنه عند الكلام عن المصالحة بين وقطر، غردت خارج السرب، وقلت إن قطر لن تلتزم، وما زلت مصرًا على كلامي، فقطر مازالت تعبث بالأمة بإعلام هابط، وهذه الأمور لا يقبلها مواطن قطري شريف.

وأضاف «الهيل»، في مداخلته من لندن، مع الإعلامي مصطفي شردي، في برنامجه «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، مساء الاثنين، كيف يتحمل المواطن القطري الشريف، أفعال هذه المجرمة في قطر، حيث تسسببوا في كراهية الشعوب العربية للشعب القطري.

وتابع«الهيل» تعقيبًا على مقتل 21 مصريًا على يد «داعش» في ليبيا، أن حكومة قطر أوجدت بيئة خصبة للإرهاب داخل ليبيا من خلال تواجد المخابرات القطرية على الأراضي الليبية، وأن «تميم»، لا يكف عن إرسال جواسيسة، حتى أنه اعطي مهام الشرطة العسكرية داخل قطر لاخية جوعان بن حمد، الذي يرسل ضباط برتب رائد فما فوق من شرطته العسكرية إلى ليبيا، مؤكدًا انهم يتواجدون بشكل كبير داخل ليبيا.

وأردف، أن جهاز أمن الدولة القطري يتواجد باستمرار في ليبيا، ويقوم بتبديل الطاقم كل شهر، وإذا لم يكن للضابط واسطة يبقي الضابط القطري في معسكرات ليبيا 3 سنوات.

أتوقع أن قطرالآن تورطت في هذة القضية لأن الشعب الليبي أدرك بأن هذة مؤامرة قطرية وتدخل خارجي من دول لا يهما المصلحة العامة في ليبيا، موجهًا حديثة إلى تميم قائلًا إلى أين تريد أن تصل يا تميم بن حمد..وما ذنب أبناء قطرعندما تزج بهم في ليبيا والدول الأخري، فنحن لا نريد سوي أن نكون جزءا من الأمة العربية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير