بالفيديو.. معارض قطري يكشف بالتفاصيل تورط بلاده في ليبيا

قال المعارض القطري خالد الهيل، المتحدث باسم المعارضة القطرية والناشط السياسي والحقوقي، إن حكومة قطر عودتنا على الكذب والمراوغة، مشيرًا أنه عند الكلام عن المصالحة بين مصر وقطر، غردت خارج السرب، وقلت إن قطر لن تلتزم، وما زلت مصرًا على كلامي، فقطر مازالت تعبث بالأمة بإعلام هابط، وهذه الأمور لا يقبلها مواطن قطري شريف.

وأضاف «الهيل»، في مداخلته من لندن، مع الإعلامي مصطفي شردي، في برنامجه «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، مساء الاثنين، كيف يتحمل المواطن القطري الشريف، أفعال هذه الحكومة المجرمة في قطر، حيث تسسببوا في كراهية الشعوب العربية للشعب القطري.

وتابع«الهيل» تعقيبًا على مقتل 21 مصريًا على يد «داعش» في ليبيا، أن حكومة قطر أوجدت بيئة خصبة للإرهاب داخل ليبيا من خلال تواجد المخابرات القطرية على الأراضي الليبية، وأن «تميم»، لا يكف عن إرسال جواسيسة، حتى أنه اعطي مهام الشرطة العسكرية داخل قطر لاخية جوعان بن حمد، الذي يرسل ضباط برتب رائد فما فوق من شرطته العسكرية إلى ليبيا، مؤكدًا انهم يتواجدون بشكل كبير داخل ليبيا.

وأردف، أن جهاز أمن الدولة القطري يتواجد باستمرار في ليبيا، ويقوم بتبديل الطاقم كل شهر، وإذا لم يكن للضابط واسطة يبقي الضابط القطري في معسكرات ليبيا 3 سنوات.

أتوقع أن قطرالآن تورطت في هذة القضية لأن الشعب الليبي أدرك بأن هذة مؤامرة قطرية وتدخل خارجي من دول لا يهما المصلحة العامة في ليبيا، موجهًا حديثة إلى تميم قائلًا إلى أين تريد أن تصل يا تميم بن حمد..وما ذنب أبناء قطرعندما تزج بهم في ليبيا والدول الأخري، فنحن لا نريد سوي أن نكون جزءا من الأمة العربية.