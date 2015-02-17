الجيش الليبي: الضربات الجوية على ” داعش ” نجحت بنسبة تفوق الـ 90%‎

قال الرائد محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي :” إن الضربات الجوية التي شنها سلاح الطيران المصري بمساعدة نظيره الليبي، على تنظيم داعش، حققت نجاحاً في إصابة الأهداف يفوق 90%، رافضاً التحدث عن عدد الضربات التي تم توجيهها الى التنظيم الإرهابي .

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية على فضائية دريم2، مساء أمس الأثنين :” أن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل 46 عنصر إرهابي، بينهم ثلاثة من رؤوس الإرهاب والتطرف، ومن هؤلاء الثلاثة واحد يمني الجنسية، كما نجحت أيضا في ضرب مخازن نوعية للتسليح.، نافياً وقوع أي ضحايا في صفوف المدنيين ، لأن الطيران المصري، كان دقيق في تحديد أهدافه ” .

واتهم المتحدث بإسم الجيش الليبي، مخابرات تركيا وقطر والسوادان، بدعم تلك الجماعات الإرهابية، وتزويدها بأسلحة متطورة حتى تصبح بالقوة التي هى عليه الآن، ووصف “حجازي” قطر، بالدويلة التي لا يتجاوز مساحتها حجم مزرعة في ليبيا، مؤكداً أنها مستمرة في بث سمومها في ليبيا بإيعاز من المخابرات التركية.