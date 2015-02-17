البشير يؤكد تمسك بلاده بالوصول لوثيقة دستور إسلامي يرتضيه أبناء السودان

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، تمسك بلاده بالدستور الإسلامي كمرجعية للحكم في كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الجهة المنتخبة هي المعنية في المقام الأول بكتابة دستور البلاد.

وقال البشير – خلال اللقاء الذي أجراه مساء اليوم بالخرطوم مع هيئة علماء السودان – أن كتابة الدستور الإسلامي الدائم سيسبقها حوار شامل بين كافة قطاعات المجتمع وصولا إلى وثيقة دستور يرتضيها أهل السودان جميعا وتكون نموذجا للدولة الإسلامية. ودعا البشير، كافة أبناء السودان بنخبهم السياسية والاقتصادية والدينية إلى السعي إلى الأفضل فيما يتعلق بمسألة التدين ونشر ثقافة الإسلام والخلق الكريم، مشيرا إلى ازدياد ظاهرة التدين والمؤسسات الإسلامية والدعوية وسط المجتمع .

وشدد الرئيس السوداني، على الدور الكبير لمجمع الفقه الإسلامي الذي تعول عليه الدولة في تأصيل الحياة في البلاد، مشيرا إلى وجود تطورات ومستجدات تحتاج إلى ربطها وإخضاعها للتأصيل حتى تتماشي مع الشرع الإسلامي وإقامة نموذج طيب للمجتمع المثالي والمسالم المتكافل بمختلف أعراقه وتوجهاته .

وأكد على أهمية الإبداع في العمل الدعوي والتعامل مع التطرف بالحوار والحكمة والموعظة الحسنة، مؤكدا عدم وجود إرهابيين بالبلاد رغم أن الغرب يضعها في قائمة الدول الداعمة للإرهاب، مبينا ان ما يحدث في عدد من البلدان العربية والإسلامية هو نتاج للحملة الصليبية الشرسة .

وقال البشير ” إن الحرب علي السودان هي جزء من الحرب علي الإسلام وذلك عبر دعم التمرد وتقويته لاستبدال الحكم في البلاد وقيام نظام علماني يمكن الدول الغربية من تنفيذ أجندتها الرامية الي القضاء علي الإسلام في السودان”.

وأضاف ” إن الدول الغربية تأكدت من قوة السودان وعزيمته بعد أن فشلت كافة محاولاتها السياسية والاقتصادية خاصة في ظل تصدع عدد كبير من البلدان المجاورة، مشيرا إلى أن السودان أصبح الآن القبلة الآمنة لكل اللاجئين من الدول المجاورة باعتباره الدولة الأكثر أمنا واستقرارا، مؤكدا استعداد السودان للمساهمة في رأب الصدع وتحقيق الاستقرار في كافة دول الإقليم”.

وأكد البشير أن التمرد في منطقة جبال النوبة والنيل الأزرق وقبله في جنوب السودان كان نتائج حتمية ومقصودة من سياسة المناطق المقفولة التي طبقها المستعمر.

> وأضاف أن قرار الدولة بعدم إقامة معسكرات للاجئين في البلاد كان الهدف الأساسي منه سد الطريق أمام المنظمات الغربية التي تدخل تحت مزاعم كثيرة في هذا الصدد وهدفها الأول هو تنفيذ أجندتها الخاصة المعادية للإسلام والمسلمين.

ونبه إلى أن الصراعات القبلية تعد من اخطر الظواهر التي تهدد الاستقرار ومعظمها تنشأ من أسباب واهية ونزاعات شخصية تتحملها القبيلة بعد ذلك، مشيرا إلى وجود عناصر مزروعة لإذكاء الفتن بين القبائل.

> أ ش أ