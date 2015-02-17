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وزير خارجية ايران : العلاقات بين طهران وباكو تسير على طريق التنمية والتطور

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وزير خارجية ايران : العلاقات بين طهران وباكو تسير على طريق التنمية والتطور وزير خارجية ايران : العلاقات بين طهران وباكو تسير على طريق التنمية والتطور

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على أهمية علاقات بلاده باذربيجان ، قائلا “ان هذه العلاقات ستقود حتما الى تطوير العلاقات بما يخدم البلدين.”

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن ظريف قوله ـ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني محمد ياراوف في باكو ـ أنه أجري مباحثات متميزة خلال زيارته الراهنة لاذربيجان ، وتطرق الى سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية والتعاون الدولي والعلاقات المتعددة الجوانب بما فيها التعاون الثلاثي القائم منذ سنوات بين ايران واذربيجان وتركيا.

وأشار الى المباحثات بين البلدين في حقول الزراعة والطاقة والدفاع واكمال محور النقل والشحن شمال – جنوب، معربا عن امله في ان تشهد الاشهر المقبل تطوير وتعزيز العلاقات الشاملة في المجالات الاقتصادية.

وبدروه ، أشار وزير خارجية اذربيجان الى تنامي الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين خلال العام الأخير ، مؤكدا ضرورة تطوير العلاقات بين الجانبين.
> أ ش أ

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