محمد بن زايد: السعودية والخليج بأيد أميـنة في ظل خبرة خادم الحرمين

أجرى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة تركزت حول سبل دعم العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة وآليات تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وقال سموه: إن المملكة والخليج بأيد أمينة في ظل خبرة وحنكة خادم الحرمين الشريفين والقيادة السعودية الكريمة.

وكان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصل على رأس وفد رفيع إلى الرياض أمس في زيارة للمملكة العربية السعودية.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وعكست المباحثات التي حضرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، عمق ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وصلبة تستند إلى إرادة قوية ومشتركة للدفع بها إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك لكل ما فيه خير البلدين ومصلحة مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز قدراتها على حفظ أمنها واستقرارها وحماية منجزاتها ومصالحها.

واتفق الجانبان على أن المرحلة التي تمر بها المنطقة تتطلب التنسيق المكثف والتشاور المستمر في إطار خليجي جامع يضمن الأمن والاستقرار والازدهار المشترك.

ونقل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتمنياته للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً بالمزيد من التقدم والنماء.

ورحب العاهل السعودي بزيارة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، معرباً عن ارتياحه لما وصلت إليه العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي من مستوى رفيع، متطلعاً إلى مزيد من العمل المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تحرص على دعم وتعزيز خصوصية العلاقة التي تربطها بالمملكة العربية السعودية، والتي تمثل العمود الفقري للتعاون والتكامل الخليجي، والأساس الذي يقوم عليه أمن وازدهار المنطقة، والدفع بها نحو الأفضل في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيداً سموه بالرؤية الواعية التي يحملها الملك سلمان بن عبدالعزيز في التعامل مع المستجدات الراهنة وحرصه الكبير على تماسك ووحدة الصف العربي وتضامنه والعمل على تمكينه من الحفاظ على أمن المنطقة واستقرار بلدانها.

الأوضاع الراهنة

وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها التطورات في اليمن وسوريا والعراق وليبيا، وأهمية تنسيق ودعم الجهود الإقليمية والدولية وتفعيل العمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات، وفي مقدمتها مخاطر العنف والتطرف وأعمال التنظيمات الإرهابية المقوضة لدعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأهمية مواجهتها والتصدي لها بكل حزم وحسم.

واتفق الجانبان على أن المخاطر والتهديدات التي تواجه المنطقة مشتركة، وأن التعامل معها من خلال التنسيق والتعاون هو السبيل لحفظ المنجزات والمكاسب التي تحققت لدول الخليج العربية.

كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة المتصلة منها بتعزيز فرص إحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. وحمّل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نقل تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات قيادة وشعباً بدوام الرقي والازدهار.

حضر المباحثات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن جمعة أحمد البواردي مستشار عسكري في مكتب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومحمد سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

كما حضرها من الجانب السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي، وعدد من المسؤولين.

وأقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مأدبة غداء تكريماً لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حضرها الوفد المرافق لسموه وعدد من الأمراء وأمراء المناطق ومعالي الوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين.

وقد غادر سموه والوفد المرافق الرياض، حيث كان في مقدمة مودعيه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وكان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد وصل على رأس وفد رفيع إلى الرياض أمس في زيارة للمملكة العربية السعودية.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما كان في استقبال سموه والوفد المرافق الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وقد أجريت لسمو ولي عهد أبوظبي مراسم استقبال رسمية في المطار، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض سموه ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية له.

بعدها صافح سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار مستقبليه من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

فيما صافح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الوفد المرافق لسمو ولي عهد أبوظبي.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار، صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في موكب رسمي إلى قصر الملك.