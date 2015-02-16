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وزير الأوقاف: قوافل دعوية تزور شمال سيناء لمواجهة أباطيل الإرهابيين

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طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مدير أوقاف شمال سيناء، الشيخ أمين عبدالواحد، بتنظيم قوافل دعوية متتابعة لكشف أباطيل الجماعات التكفيرية والإرهابية، وبيان زيفها وخروجها على الدين وخيانتها للوطن.

وطالب الوزير، القوافل ببيان سماحة الإسلام، وحق الوطن على أبنائه، ووجوب الدفاع عنه، وبيان كشف المؤامرات التي يتعرض لها الوطن، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد للوفاء بحق ديننا ووطننا.

وأكد أن يد الإرهاب الغادر الآثم لن تثنينا عن مزيد من البناء والتعمير، مشيرًا إلى أن للوطن يدين: إحداهما تبني، والأخرى تحمل السلاح دفاعا عن الوطن.

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