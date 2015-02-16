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حسن نصر الله معزيًا الشعب المصري: هذه جريمة بشعة ومرعبة ولا يقبلها أي دين

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حسن نصر الله معزيًا الشعب المصري: هذه جريمة بشعة ومرعبة ولا يقبلها أي دين حسن نصر الله معزيًا الشعب المصري: هذه جريمة بشعة ومرعبة ولا يقبلها أي دين

حسن نصرالله

قدم الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، العزاء لمصر، وللكنيسة القبطية، في مقتل العمال  على يد تنظيم “داعش” الإرهابي.

ووصف نصر الله هذه الجريمة بالبشعة والمرعبة معبرًا عن حزنه لوقوع هذه المذبحة التي لا يقبلها أي عقل أو دين.

وأكد  نصر الله على تأييده لوضع استراتيجية وطنية في لبنان لمواجهة الإرهاب، قائلاً :”"يمكن أن نتفق على عدو اسمه الإرهاب لكن للاسف قد لا نتفق على عدو اسمه إسرائيل”.

وأضاف :”أمام خطر الإرهاب نحن في حزب الله نؤيد الدعوة لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب”، مشيرا  إلى أنه يجب على الدولة أن تحزم أمرها كيف ستتعامل مع الخطر الموجود على تلال وجبال السلسلة الشرقية حيث داعش والنصرة.

 

 

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