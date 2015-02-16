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البابا تواضروس يستقبل قيادات من الكنائس الأجنبية والمصرية للتعزية في شهداء ليبيا

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البابا تواضروس يستقبل قيادات من الكنائس الأجنبية والمصرية للتعزية في شهداء ليبيا البابا تواضروس يستقبل قيادات من الكنائس الأجنبية والمصرية للتعزية في شهداء ليبيا

البابا تواضروس والمعزيين

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي مساء اليوم عددًا من  قيادات الكنائس الأجنبية والمصرية للتعزية في ضحايا حادث الإرهابي بليبيا.

ومن ضمن القيادات التي حضرت اليوم المونستير كوريان رئيس البعثة الفاتيكانية يرافقه الأب رفيق جريش المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية والبروفيسور مارتن تامكا عميد الجامعة اللوثرية بألمانيا والوفد المرافق، وكذلك الدكتور القس ثروت قادش بالكنيسة الإنجيلية المشيخة بألمانيا والمطران أشود من الكنيسة الأرمينية الأرثوذكسية، حيث قدموا لقداسته التعزية في الشهداء الأبرياء.

كما استقبل البابا الدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والقس الدكتور أندريا زكي نائب رئيس الطائفة، حيث قدموا لقداسته التعزية في الشهداء الأبرياء.

وكان البابا تواضروس قد تلقى مكالمة هاتفية من قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والتي عزاه فيها عن شهداء الوطن والكنيسة.

كما تلقى مكالمة هاتفية من أبونا ماتياس الأول بطريرك الكنيسة الإثيوبية حيث قدم تعزياته وتعزيات المجمع المقدس الإثيوبي في شهداء .

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أونا

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